Pinguini Tattici Nucleari: rinviato tutto il tour nei palazzetti

Avrebbe dovuto iniziare tra pochi giorni

A seguito dell'ordinanza emessa dalla Regione Lombardia per fronteggiare l'attuale allerta sanitaria, è stato rinviato tutto il tour che i Pinguini Tattici Nucleari avrebbero avuto in programma nei principali palazzetti italiani tra febbraio e marzo.

"È uno spostamento doveroso e necessario nei confronti dei numerosi fan della band, nell’ottica di

privilegiare la tutela della salute di tutti in un momento così delicato - si legge nel comunicato ufficiale diffuso degli show dei concerti BPM Concerti e Trident Music - Le nuove date del tour saranno comunicate a breve, ma comunque non prima del 6 marzo. Contestualmente, il pubblico potrà decidere se chiedere il rimborso o partecipare ai concerti nelle nuove date. Tutte le info saranno disponibili su bpmconcerti.com e nei canali social della band."

"Durante gli ultimi quattro mesi abbiamo sognato che arrivasse questo momento: il nostro primo tour nei palazzetti - hanno scritto i Pinguini Tattici Nucleari in un lungo post condiviso sui loro social - Chiunque conosca il mondo della musica sa che traguardo incredibile questo rappresenti per un musicista. Per mesi abbiamo lavorato per fare in modo di avere uno spettacolo che fosse sorprendente. Ora con grande tristezza dobbiamo darvi la comunicazione che tutti già immaginavate: tutte le date del tour sono rimandate."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pinguini Tattici Nucleari (@pinguini_tattici_nucleari) in data: 24 Feb 2020 alle ore 7:33 PST

Il post pubblicato dalla formazione bergamasca si conclude con un bellissimo messaggio di speranza che ben lascia intendere lo spirito dei Pinguini: "Sappiate solo che non c’è mai stata una delusione in grado di scalfire l’animo di questa band. In questi prossimi mesi tenete da parte urla, risate, lacrime, battiti di mani. Vi promettiamo che la festa sarà ancora più grande." <3

ph: ufficio stampa, credito Paolo De Francesco