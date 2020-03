Ozuna: è uscito il video di “Temporal” con Willy Rodríguez dei Cultura Profética

Il capitolo finale

Il video del nuovo singolo di Ozuna "Temporal" è il capitolo finale della serie di cortometraggi che hanno accompagnato i singoli estratti dal suo ultimo album "Nibiru": "Hasta que Salga el Sol", "Fantasías", la title track "Nibiru" ed "Eres Top" sono i precedenti.

Ora metti comodo e goditi l'ultimo capitolo della saga!

La clip è diretta da Colin Tilley e vede la partecipazione di Willy Rodríguez, frontman della band reggae portoricana Cultura Profética.

Il Nibiru Tour di Ozuna farà tappa in Italia la prossima estate con tre concerti in programma a Catania, Roma e Milano. QUI trovi tutte le informazioni utili per partecipare agli show.

ph: ufficio stampa