OneRepublic e Negramaro insieme nel nuovo singolo “Better Days – Giorni migliori”

Ecco come è nato questo super featuring

Gli OneRepublic e i Negramaro hanno annunciato l'uscita di un nuovo singolo che li vede per la prima volta insieme, intitolato "Better Days - Giorni migliori". Potrai ascoltarlo in loop da venerdì 29 maggio.

Questa super collaborazione è il frutto di questo periodo delicato che tutto il mondo sta affrontando: un giorno, ascoltando un servizio alla CNN dove si raccontava dell’Italia e dell’emergenza coronavirus, il leader della formazione statunitense Ryan Tedder si è imbattuto nella voce e nella personalità di Giuliano Sangiorgi. Da lì il passo che ha portato Ryan ad invitare i Negramaro a collaborare con OneRepublic è stato breve!

Un "incontro a distanza", quello che tra le due band, che è nato in modo spontaneo e che ha preso forma in pochi giorni attraverso scambio di messaggi su Instagram.

Noi, come te, non vediamo l'ora di ascoltare "Better Days - Giorni migliori"!

ph: ufficio stampa