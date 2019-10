OneRepublic live in Italia a marzo: annunciato un concerto a Milano

Ecco tutto quello che c'è da sapere

Il tour europeo degli OneRepublic in programma nel 2020 farà tappa anche in Italia! La band americana salirà sul palco del Fabrique di Milano il prossimo 6 marzo.

Se anche tu non vuoi perderteli dal vivo per nulla al mondo sappi che i biglietti per il concerto milanese saranno disponibili dalle ore 10:00 di venerdì 1° novembre su Ticketmaster, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati. Sarà una bella occasione di cantare insieme agli OneRepublic alcuni dei loro grandi successi come “No Vacancy”, “Apologize”, “Counting Stars”, “Wherever I go”, “Let’s Hurt Tonight”,“I Lived”, “Love Runs Out” e molti altri!

Gli OneRepublic sono: Ryan Tedder – voce, basso, chitarra acustica, pianoforte, tastiera, sintetizzatore, tamburello, Zach Filkins – voce, chitarra, viola, violino, Eddie Fisher – batteria e percussioni, Drew Brown - chitarra, basso, tastiera, xilofono, cori e Brent Kutzle - basso, violoncello, violino, tastiera, sintetizzatori, programmazioni.

