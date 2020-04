One World Together At Home: Lady Gaga ha ringraziato Taylor Swift per aver scelto di cantare “Soon You’ll Get Better”

Una canzone che Tay Tay non avrebbe mai cantato dal vivo

Tra le performance di One World Together At Home che più hanno colpito i fan c'è sicuramente quella di Taylor Swift. Visibilmente emozionata, la cantante ha eseguito per la prima volta dal vivo "Soon You’ll Get Better".

Tay Tay si era detta che non avrebbe mai cantato il brano dal vivo, ma ha fatto un'eccezione per questo storico evento.

"Soon You'll Get Better" è contenuta nell'album Lover e la cantante l'ha scritta per la mamma Andrea e la sua battaglia contro il cancro.

Una scelta, quella fatta da Taylor, che ha impressionato anche Lady Gaga. Mother Monster ha ringraziato pubblicamente la collega per questa performance carica di significato. "Questo è bellissimo, Taylor. Grazie per aver condiviso con noi questo momento vulnerabile", ha scritto la pop star via Instagram Story.

.@LadyGaga praises @TaylorSwift13 during her ‘One World: #TogetherAtHome’ performance of “Soon You’ll Get Better”: “This is so beautiful, Taylor. Thank you for sharing this vulnerable moment with us.” pic.twitter.com/sPvLoxbFmw — Pop Crave (@PopCraveMusic) April 19, 2020

Oltre a essersi esibita, Lady Gaga è stata l'organizzatrice di One World Together At Home in collaborazione con Global Citizen. Si è trattato di un evento epocale svoltosi per onorare e sostenere il personale sanitario che lavora in prima linea nella lotta contro il coronavirus.

Sono stati raccolti quasi 128 milioni di dollari!

Puoi rivedere One World Together At Home lunedì 20 aprile alle ore 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

Noi di MTV sosteniamo la Protezione Civile nel suo eroico lavoro in prima linea e, mentre segui con responsabilità #IoRestoACasa, ti teniamo compagnia con i nostri show.

Se vuoi dare il tuo appoggio alla Protezione Civile, segui le coordinate nella foto qui sotto:

#AloneTogether #IoRestoACasa

ph: getty images