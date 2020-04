One World Together At Home: Lady Gaga è scoppiata a piangere mentre Billie Joe Armstrong cantava “Wake Me Up When September Ends”

La notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile si è svolto One World Together At Home, evento epocale al quale hanno partecipato i più grandi nomi della musica (collegati da casa) per onorare e sostenere il personale sanitario che lavora in prima linea nella lotta contro il coronavirus.

L'iniziativa è stata prodotta da Global Citizen ed è stata organizzata in collaborazione con Lady Gaga. La cantante ha seguito tutte le performance dei colleghi che hanno partecipato a One World Together At Home, ringraziandoli e sostenendoli per quello che stavano facendo. Gaga si è particolarmente emozionata mentre Billie Joe Armstrong dei Green Day cantava "Wake Me Up When September Ends", canzone della band statunitense uscita nel 2004.

Mother Monster non è riuscita a trattenere le lacrime.

Lady Gaga cried during Billie Joe Armstrong's performance of "Wake Me Up When September Ends.” #TogetherAtHome pic.twitter.com/dWXV3BYNXN — Pop Crave (@PopCraveMusic) April 19, 2020

