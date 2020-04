One World Together At Home: Lady Gaga, Billie Eilish, Elton John e altre star della musica in un evento unico per la lotta contro il coronavirus

Per sostenere il personale sanitario di tutto il mondo <3

Le più grandi star della musica in circolazione si uniranno in un evento globale epocale per celebrare e sostenere i lavoratori del settore sanitario impegnati nella lotta al coronavirus. Il nome dell'iniziativa è One World Together At Home, è stata prodotta da Global Citizen con la collaborazione di Lady Gaga e avrà come ospiti uno stuolo di cantanti e musicisti di tutto rispetto.

Ecco chi saranno:

Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong dei Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris and Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan e Stevie Wonder

One World Together At Home si terrà sabato 18 aprile e sarà presentato da Jimmy Fallon del The Tonight Show, Jimmy Kimmel di Jimmy Kimmel Live e da Stephen Colbert del The Late Show with Sthephen Colbert.

Anche noi trasmetteremo questo evento che passerà alla storia. Potrai vedere One World Together At Home in diretta sia su MTV (Sky 130) che su MTV Music (Sky 704) alle 02.00 del mattino di domenica 19 aprile, ora italiana. Mentre la replica andrà in onda su MTV alle 21.00 del 19 aprile e su MTV Music alle 21.00 di lunedì 20 aprile.

#iorestoacasa #alonetogether

ph: getty images