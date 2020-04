One World Together At Home è già diventato un album disponibile in streaming

Da streammare a più non posso!

Poche ore dopo la messa in onda di One World Together At Home, sulle varie piattaforme di musica streaming era già disponibile l'album con tutti gli audio delle performance. Da "Smile" di Lady Gaga ad "I'm Still Standing" di Elton John, passando per "Soon You'll Get Better" di Taylor Swift.

Trovi la raccolta qui sotto: buon ascolto!

One World Together At Home è stato un evento epocale svoltosi per onorare e sostenere il personale sanitario che lavora in prima linea nella lotta contro il coronavirus. Più di cento grandi nomi della musica, della tv e dello sport hanno partecipato all'iniziativa prodotta da Global Citizen e organizzata insieme a Lady Gaga. Grazie a One World Together At Home sono stati raccolti ben 127,9 milioni di dollari!

Puoi rivedere One World Together At Home lunedì 20 aprile alle ore 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

ph: getty images