One Direction: questo particolare che riguarda il sito ufficiale ha scatenato le ipotesi di una reunion

Finger crossed!

A inizio anno - ovvero pochi giorni fa - il sito ufficiale degli One Direction è stato aggiornato.

Nell'update non si nota nulla di clamoroso, se non la scritta in fondo alla pagina "2020 Sony Music Entertainment". Questo piccolo particolare è bastato a scatenare i rumors da parte dei fan, convinti che il 2020 potrebbe essere l'anno giusto per la tanto attesa reunion.

me in 2020 finally thinking I'm over 1D

suddenly: One Direction documentary, website active, 2020 on the bottom of their page, radio stations tweeting about 1Dpic.twitter.com/Ni53aLXnXD — LUCY 🍓 loves ruka, anne & meera (@duhitsnialler) January 6, 2020

umm... WHY IS THE ONE DIRECTION WEBSITE BACK UP?? — phia 🄷 𝐈𝐒 𝐒𝐄𝐄𝐈𝐍𝐆 𝐇𝐀𝐑𝐑𝐘 𝐀𝐆𝐀𝐈𝐍 (@harryxtimothee) January 6, 2020

Attenzione prego il sito internet degli one direction è stato aggiornato al 2020 dopo anni di inattività, io non voglio dire che sta per succedere qualcosa ma sta per succedere qualcosa — vittoria (@abstracthar) January 7, 2020

Nel 2020 cade il 10° anniversario della nascita degli One Direction: era infatti il 2010 quando Liam Payne, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik arrivarono terzi a X Factor UK e da lì la loro vita cambiò per sempre.

In attesa di sapere se ci saranno novità sul ricongiungimento, riascoltiamoci una delle canzoni più amate della band: "Story Of My Life".

ph: press