I fan degli One Direction hanno fatto loro uno scherzo epico (c’entra il video di “Infinity”)

Best fandom ever <3

In questi giorni c'è stato un anniversario molto importante e se sei uno Directioner lo sai bene! Il 23 luglio di 10 anni fa nascevano gli One Direction e da allora il mondo della musica pop non sarebbe stato più lo stesso.

A parte i messaggi scritti via social di Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan, Liam Payne (puoi leggerli QUI) il team della band non ha organizzato nulla di speciale, così per ovviare a questa mancanza ci hanno pensato i fan, che sanno tutti essere tra i migliori al mondo.

Venerdì 24 luglio i Directioners hanno organizzato uno scherzo epico ai loro idoli mandando in tendenza su Twitter l'hashtag #infinityleaked con l'obiettivo di far credere agli One Direction che il video di "Infinity" fosse uscito a loro insaputa. Best fandom EVER!

noi che mandiamo i ragazzi che

in tendenza magari non hanno#infinityleaked: mai finito di girarlo: pic.twitter.com/DLCTZhpex3 — als¹ᴰ 🍉 (@azucardesandia_) July 24, 2020

Io che ogni cinque secondi controllo il profilo dei 1D per vedere se ci sono cascati:#infinityleaked pic.twitter.com/JCf45I4KTS — jessica (@jessica_df_) July 24, 2020

livello di maturità: i ragazzi ci perculano con il sito noi li perculiamo mandando in tendenza un hastag falso. I LOVE THIS GAME🤡#infinityleaked pic.twitter.com/FppfmDdxg0 — chiara🧚🏻‍♂️ (@chiaraalizzi) July 24, 2020

Noi directioners 🤝 spammare un hasthag falso per far uscire il video di infinity che aspettiamo da più di 5 anni. #infinityleaked pic.twitter.com/qAX1xqkWCv — ⱯꓶƎSSIⱯ💤 (@ALEXIS56736236) July 24, 2020

E dopo #10YearsOfOneDiretion trovare in tendenza #infinityleaked mi fa capire che il fandom è più forte che mai...so proud pic.twitter.com/UYYnQrhEa5 — Mary Mary (@MaryBidiby5) July 24, 2020

Chissà come reagiranno Harry, Louis, Liam e Niall a questo scherzo memorabile! Nell'attesa di scoprirlo, QUI puoi dare un'occhiata al video riassunto della storia degli One Direction i 3 minuti!

ph: getty images