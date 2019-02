Offset ha condiviso il video di Cardi B mentre sta partorendo per annunciare la data di uscita del nuovo album

OMG

Offset ha trovato il modo più originale di sempre di annunciare la data di pubblicazione del suo primo album solista.

Il rapper ha condiviso un video di lancio per il suo nuovo progetto discografico - in arrivo il 22 febbraio - nel quale lo si vede in studio di registrazione, sul palco e... in sala parto mentre la moglie Cardi B sta dando alla luce la loro primogenita Kulture.

Vedere per credere!

Dopo aver messo in pausa il matrimonio per qualche mese, Offset e Cardi sono ufficialmente tornati insieme, come testimonia il loro bacio sul red carpet dei Grammy Awards 2019 (clicca qui per vedere tutte le foto).

Il particolarissimo abito indossato della rapper ha scatenato una serie di meme memorabili: QUI trovi i più esilaranti.

Cardi B con "Invasion of Privacy" è stata la prima donna della storia dei Grammy Awards a vincere Best Rap Album. Bravissima!

ph: getty images