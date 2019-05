Noemi ha annunciato le date del Blues & Love Summer Tour 2019

Al via a giugno

Tra i concerti che animeranno la prossima estate ci sono anche quelli di Noemi. La cantante di "In un giorno qualunque" ha appena svelato le date del Blues & Love Summer Tour 2019, che la porterà a esibirsi in giro per l'Italia da giugno ad agosto.

Apri l'agenda e segnati l'appuntamento più vicino a te!

08 Giugno – Imola – Piazza Matteotti

30 Giugno – Lucca – Lucca Summer Festival (A Seguire Sul Palco Francesco De Gregori)

06 Luglio – San Venanzo (Tr) – Festival Incanto D’estate

14 Luglio – Porto S. Elpidio (Fm) – Piazza Fratelli Cervi

11 Agosto – Silanus (Nu) – Piazza Dei Mille

15 Agosto – Sauze D’oulx (To) – Scenario Montagna

17 Agosto – Marina Di Pietrasanta (Lu) – La Versiliana

21 Agosto – Porto Rotondo (Ot) - Anfiteatro

I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne.

Via social, Noemi ha spiegato cosa dobbiamo aspettarci da questa tournée:

"La black music è il mio primo amore, per questo girerò l’Italia con un progetto live completamente nuovo dove mi misurerò cantando canzoni del repertorio blues, funky e reggae. Immancabili pezzi di Janis Joplin, Wilson Piquet, Marvin Gaye, James Brown, Amy Winehouse, Bob Marley, Stevie Wonder e tanti altri, insieme ai classici del mio repertorio riarrangiati in chiave blues."

ph: ufficio stampa