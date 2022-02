Nicki Minaj insieme a Lil Baby nel nuovo singolo “Do We Have A Problem?”

È uscito anche il video!

Grandi novità per i fan di Nicki Minaj! La regina del rap torna a pubblicare musica inedita e lo fa con un collega d'eccezione, Lil Baby. I due artisti hanno unito le forze nel nuovo singolo "Do We Have A Problem?", accompagnato da un video ufficiale che vede anche la partecipazione di Joseph Sikora e Cory Hardrict.

Per vederlo non devi fare altro che cliccare play qui sotto!

"Do We Have A Problem?" è solo un assaggio di quello che sarà il 2022 in musica di Nicki Minaj. L'ultimo album in studio dell'artista è "Queen", pubblicato il 10 agosto 2018. E se quest'anno fosse quello buono per un nuovo disco? Teniamo le dita incrociate!

Recentemente Nicki Minaj ha fatto le congratulazioni a Rihanna per la sua prima gravidanza. "Hai già conquistato il mondo - ha scritto la rapper in un post cancellato ma ripreso da Hotnewhiphop - Hai dato così tanto. Non ha più niente da dimostrare. Meriti il tuo piccolo regalo ora. Un livello di gioia differente che i soldi non possono comprare".

ph: ufficio stampa