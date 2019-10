Nicki Minaj ha confermato l’arrivo di una collaborazione con Adele

Nicki Minaj non è riuscita a mantenere il segreto e si è lasciata sfuggire l'arrivo di un collaborazione con Adele.

La rapper lo ha rivelato ai microfoni di Entertainment Tonight in occasione dell'evento di lancio della sua nuova linea Fendi Prints On, svoltosi a Beverly Hills martedì.

Quando la giornalista Keltie Knight le ha fatto la domanda che tutti i fan avrebbero voluto farle, Nicki ha risposto così:

"Sì, sì e ancora sì! Ma Adele mi ha fatto giurare di mantenere il segreto e di non dire a nessuno i dettagli sul nostro lavoro insieme. Abbiamo già girato il video e sarà una canzone epica."

OMG!

