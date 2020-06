Nicki Minaj e 6ix9ine annunciano la nuova collaborazione “Trollz” e i fan di Ariana Grande sono molto contrariati

Ecco perché

Nicki Minaj e 6ix9ine tornano a collaborare nella nuova canzone "Trollz", in uscita venerdì 12 giugno.

Il singolo arriva a quasi 2 anni di distanza da "Fefe", featuring realizzato dai due rapper nel 2018.

L'annuncio dell'uscita "Trollz" non è stato preso bene dai fan di Ariana Grande, da sempre molto amica di Nicki Minaj. Gli Arianators non hanno visto di buon occhio la scelta della star di "Anaconda" di tornare a collaborare con 6ix9ine, dopo le pesanti accuse fatte dal rapper ad Ari e a Justin Bieber.

Nicki Minaj is saying that Ariana Grande is her sister but then is collaborating with 6ix9ine ? Gurl u're cancelled ! This is the same Thing if Ari would collab with Cardi . ALEXA play the Clown Song. — ♡︎ (@giawarigb) June 10, 2020

this man tried to sabotage arianas career and nicki sat silent while ariana always defends her friends. nicki now a whole snake collaborating with 6ix9ine idc. — ariana (yes) 💌 (@yourscvnty) June 10, 2020

Il mese scorso era scoppiato un polverone dopo che 6ix9ine aveva pubblicato sui suoi social un video in cui sosteneva che la classifica dei singoli Billboard Hot 100 nasconda dei loschi giri. Il rapper aveva tirato in ballo anche Ariana Grande e Justin Bieber, che quella settimana si trovavano in prima posizione della chart con il loro singolo di beneficenza "Stuck With U".

Dopo le pesanti accuse rivolte da 6ix9ine a Billboard, Ari aveva voluto rispondere pubblicamente spiegando chiaramente la situazione. Puoi leggere la sua dichiarazione QUI.

ph: getty images