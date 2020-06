Niall Horan ha detto di essere pronto a collaborare con Selena Gomez

Anche noi siamo prontissimi!

Il legame che c'è tra Niall Horan e Selena Gomez è davvero speciale. Non solo si stimano molto come colleghi, ma sono anche degli amici molto uniti, a tal punto che più volte si sono rincorsi rumors che li davano come possibile coppia. Rumors smentiti poi dai diretti interessati.

I fandom di Niall e Selena hanno sempre sperato che un giorno i due potessero unire le forze in una canzone. Ora questa speranza si è riaccesa dopo che una fan ha chiesto al cantante se fosse interessato a collaborare con l'amica e collega. La risposta di Niall è stata chiara e concisa: "Pronto quando Sel lo sarà".

Selena, ci leggi?

Oggi, mercoledì 17 giugno, è uscito un featuring realizzato da Niall Horan insieme a Ashe. I due hanno inciso il remix di "Moral Of The Story", nuova versione del singolo della cantante statunitense classe '93. Puoi ascoltarlo qui sotto!

ph: getty images