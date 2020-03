Niall Horan: i prezzi dei biglietti per i concerti di Bologna e Milano

€€€

Niall Horan tornerà a trovarci in Italia a novembre, quando porterà il suo Nice To Meet Ya World Tour nei palazzetti di Bologna e Milano.

Se anche tu non vuoi perderti Niall dal vivo per nulla al mondo, qui sotto trovi i prezzi dei biglietti divisi per settore.

11 novembre - Bologna, Unipol Arena

I Settore Platea numerata: € 61,00

I Settore Tribuna Est/Ovest numerata: € 61,00

II Settore Platea numerata: € 56,12

II Settore Tribuna Est/Ovest numerata: € 56,12

III Settore Gradinata frontale numerato :€ 54,90

III Settore 1 e 2 Anello Est/Ovest: € 54,90

Hot ticket: 140,57 €

12 novembre - Milano, Mediolanum Forum

Parterre in piedi € 54,90

Tribuna Gold € 61,00

Tribuna A Num. € 54,90

Anello B Num. € 48,80

Anello C Num. € 43,92

Hot ticket: 140,57 €

Early Entry: 139,77€

La prevendita esclusiva per gli iscritti a My Live Nation su livenation.it inizierà alle ore 10.00 di giovedì 12 marzo, mentre la vendita generale partirà alle ore 10.00 di venerdì 13 sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster Italia, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

Recentemente Niall Horan ha paragonato gli One Direction al cast di "Friends", dicendo "saremo fratelli per la vita". Aww! QUI puoi leggere la traduzione dell'intervista.

ph: getty images