Niall Horan ha annunciato l’arrivo del nuovo singolo “No Judgement”

Tra pochi giorni sarà tuo

Prepara le orecchie e scalda il cuore, perché tra pochi giorni potrai ascoltare una nuova canzone firmata Niall Horan. Il singolo inedito si intitola "No Judgement" e sarà rilasciato venerdì 7 febbraio. "Non potrei essere più emozionato per questo neanche se ci provassi", ha scritto il cantante sui social a proposito del brano.

Nel post qui sotto puoi ascoltare un assaggio di "No Judgement":

Couldn’t be more excited for this one if I tried. My new single ‘ no judgement ‘ is out Friday ! https://t.co/2LO3RksBT7 pic.twitter.com/AkKsel5gKk — Niall Horan (@NiallOfficial) February 3, 2020

Ad aprile Niall iniziarà il suo Nice To Meet Ya Tour 2020. Insieme a lui ci sarà anche Lewis Capaldi! Al momento sono in programma solo concerti in Nord America, ma speriamo che presto venga svelata anche la leg europea della tournée. Niall, l'Italia ti aspetta!

ph: getty images