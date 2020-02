Il nuovo album di Niall Horan si intitolerà “Heartbreak Weather” e uscirà a marzo

Niall Horan ha annunciato quello che i fan aspettavano da tempo: titolo e data di uscita del suo nuovo disco di inediti, il secondo della sua carriera solista. L'album di chiamerà "Heartbreak Weather" e sarà tuo il 13 marzo. Qui sotto puoi dare un'occhiata alla copertina:

some news I KNOW you lovely people will want to hear. My second album is called ‘Heartbreak weather’ and is out March 13th. https://t.co/zPZPkVSIFk pic.twitter.com/XSH9JTBylP