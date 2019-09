Niall Horan non vede l’ora che i fan ascoltino il nuovo album

Anche noi Niall, anche noi!

In questi giorni Niall Horan ha usato Twitter per fare delle riflessioni personali su "Flicker", il disco che ha segnato il suo debutto solista nel 2017, e il suo nuovo album, in arrivo (a quanto pare) tra pochissimo.

"Sono così felice di aver scritto il mio primo disco 'Flicker'", dice il cantante nella serie di tweet pubblicati il 2 settembre, "Rappresentava come mi sentivo in quel momento, come volevo che l'inizio della mia arte solista suonasse, le mie influenze musicali hanno preso vita nel disco. Ha raggiunto molte più persone di quante pensassi quando lo stavo scrivendo perché è molto diverso da quello che c'è nelle classifiche in questi giorni. Grazie mille per aver realizzato i miei sogni e averlo davvero accettato."

Visualizza questo post su Instagram Concentration face! 📸 @christiantierney Un post condiviso da Niall Horan (@niallhoran) in data: 12 Ago 2019 alle ore 6:28 PDT

Niall prosegue:

"Sono qui ad ascoltare le canzoni del mio nuovo album e sono così entusiasta di andare avanti. Non vedo l'ora che voi sentiate quanto mi sono divertito nell'ultimo anno. Facendo il tour a sostegno di 'Flicker' e osservando i volti delle persone di tutto il mondo ogni sera, si può davvero capire quali cose fanno ballare le persone, cosa le rende tristi e tutto quello che sta in mezzo. Quindi ho osservato e sono pronto." Anche noi Niall, anche noi!

Il cantante e la sua etichetta discografica, la Capitol Records, hanno fatto sapere che a inizio settembre uscirà il nuovo singolo "Nice To Meet Ya". Clicca qui per conoscere tutti i dettagli a riguardo!

ph: getty images