Niall Horan: “Nice To Meet Ya” è il titolo del suo nuovo singolo

In arrivo a settembre

Una delle cose che potranno consolarti dopo la fine delle vacanze sarà il nuovo singolo di Niall Horan, in arrivo a settembre. La canzone inedita si intitolerà "Nice To Meet Ya", uscirà sicuramente il mese prossimo anche se non è stata ancora resa nota la data esatta.

Visualizza questo post su Instagram Concentration face! 📸 @christiantierney Un post condiviso da Niall Horan (@niallhoran) in data: 12 Ago 2019 alle ore 6:28 PDT

Ad ufficializzare la notizia sono stati lo stesso Niall e la sua casa discografica, la Capitol Records, lo scorso 7 agosto durante l'evento Capitol Congress. "Nice To Meet Ya" è stata scritta dal cantante insieme a Ruth Anne Cunningham (già autrice di "Slow Hands"), Tobias Jesso Jr. (P!nk, Shawn Mendes) e Julian Bunetta (Rita Ora, Clean Bandit). Come ha rivelato Niall nel corso della manifestazione, il brano avrà sonorità rock anni '90/'00, mixate con un po' di soul e dance.

"Nice To Meet Ya" sarà un primo assaggio del prossimo album di Niall Horan - il secondo da solista - in arrivo prossimamente. La pop star ha sempre tenuto aggiornati i suoi fan sull'andamento del progetto, QUI trovi tutto quello che c'è da sapere.

Il suo primo disco di debutto senza gli One Direction è stato "Flicker", pubblicato a ottobre 2017.

ph: getty images