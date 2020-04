Nahaze: in arrivo “Carillon (Acoustic Remix)”

Sarà tua venerdì 17 aprile

Nahaze ha annunciato l'uscita di una nuova versione del suo singolo di esordio "Carillon". La cantante ha rielaborato la sua hit in chiave acustica, dando vita a un inedito remix che descrive che queste parole:

"Questa versione nasce in camera alle 4 di mattina, l’ho scritta con il cuore nella speranza di poter rimanere in contatto con voi. Ho voluto condividere i miei pensieri mentre aspettiamo insieme giorni migliori, quando saremo ancora più carichi per nuova musica."

Potrai ascoltare "Carillon (Acoustic Remix)" da venerdì 17 aprile, mentre qui sotto trovi l'originale realizzata da Nahaze insieme ad Achille Lauro.

Nathalie Hazel Intelligente, in arte Nahaze, ha origini inglesi ed è madrelingua. È cresciuta in una famiglia amante della musica, che l'ha aiutata a decidere di intraprendere la sua carriera di cantante e autrice. Il fatto di essere bilingue, le permette di scrivere e cantare brani che miscelano perfettamente italiano e inglese.

Noi di MTV abbiamo avuto il piacere di incontrarla sulla nostra terrazza vista Duomo qualche mese va. Le abbiamo fatto un po' di domande sulla sua vita, i suoi gusti musicali e i suoi progetti futuri: clicca qui per vedere la nostra video intervista!

ph: ufficio stampa Warner Music