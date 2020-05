My Chemical Romance: rinviato all’estate 2021 il concerto di Bologna

I biglietti già acquistati restano validi

Il ritorno live dei My Chemical Romance è rinviato al prossimo anno. Come molti artisti che avevano in programma concerti in questi mesi di emergenza coronavirus, anche Gerard Way e compagni sono stati costretti a rimandare il tour mondiale.

L'unica data italiana inizialmente prevista sabato 4 luglio a Bologna Sonic Park è stata posticipata al 4 luglio 2021. La location e la voglia di rivedere i My Chemical Romance dal vivo restano le stesse.

I My Chemical Romance hanno annunciato il loro ritorno sulle scene a ottobre 2019. Al momento siamo in attesa di sapere se la tournée sarà accompagnata dall'uscita di un nuovo album di inediti. L'ultimo risale a ben 10 anni fa: era il 2010 quando veniva pubblicato "Danger Days: The True Lives Of The Fabulous Killjoys".

