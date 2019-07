Muse: le anticipazioni sulla scaletta dei concerti italiani

A Milano e Roma

Il fantasmagorico Simulation Theory World Tour dei Muse sta per arrivare in Italia! La band britannica è attesa sul palco dello stadio San Siro di Milano il 12 e il 13 luglio, mentre il 20 sarà la volta dell'Olimpico di Roma.

Dopo averti rivelato chi sono gli opening act delle date italiane, è tempo di darti qualche anticipazione sulla scaletta. Siamo andati a dare un'occhiata a quelle dei precedenti show europei e possiamo assicurati che ne sentirai (e vedrai) delle belle! Di seguito trovi la setlist del concerto del 9 luglio a Marsiglia.

1. Algorithm

2. Pressure

3. Psycho

4. Break It to Me

5. Uprising

6. Propaganda

7. Plug In Baby

8. Pray (High Valyrian)

9. The Dark Side

10. Supermassive Black Hole

11. Thought Contagion

12. Interlude

13. Hysteria

14. The 2nd Law: Unsustainable

15. Dig Down (Acoustic Gospel Version)

16. Madness

17. Mercy

18. Time Is Running Out

19. Houston Jam

20. Take a Bow

21. Prelude

22. Starlight

23. Algorithm

24. Stockholm Syndrome / Assassin / Reapers / The Handler / New Born

25. Knights of Cydonia

