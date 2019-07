Muse live a Milano e Roma: gli orari e le informazioni utili

Meglio arrivare preparati!

Per godersi al meglio grandi concerti come quelli italiani dei Muse è sempre meglio avere più informazioni possibili, in modo da arrivare preparati.

Oltre a dare un'occhiata alla scaletta (clicca qui se non l'hai ancora fatto), fondamentale è conoscere gli orari delle biglietterie e quelli degli show, compresi gli opening act. Di seguito trovi quelli dei due concerti dei Muse in programma allo Stadio San Siro di Milano il 12 e il 13 luglio, mentre quelli della data all'Olimpico di Roma del 20 luglio saranno diffusi a breve dall'organizzazione.

Biglietteria

Orari apertura casse

Ritiro Ticketone e Ticketmaster a partire dalle ore 11.00

Ritiro Vip Pack Simulation Theory dalle ore 13.00

Ritiro Vip Pack Premium Ticket Bundle dalle ore 15.00

Cassa vendita dalle ore 14.00

Cassa accrediti dalle ore 17.00

Orari show venerdì 12 luglio

16:00 -> Apertura Porte

18:45 -> Mini Mansions

19:45 -> The Amazons

21:00 -> Muse

Orari show sabato 13 luglio

16:00 -> Apertura Porte

18:45 -> Mini Mansions

19:45 -> Nic Cester

21:00 -> Muse

All'interno dello stadio non sarà permesso introdurre valigie, trolley, borse o zaini (se non di piccole dimensioni).

Per consultare il regolamento completo clicca qui.

ph: ufficio stampa Live Nation, credito Jeff Forney