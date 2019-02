Il 29 aprile

Lunedì 29 aprire i Mumford & Sons saliranno sul palco del Forum di Milano in occasione della loro unica data italiana.

Special guest dello show saranno i Gang of Youths, un gruppo indie rock australiano capitanato da David Le'aupepe. La band ha da poco pubblicato il nuovo album "Go Farther in Lightness", il secondo della loro carriera.

Se vuoi farti un'idea di com'è la loro musica clicca play qui sotto!

Tornando ai Mumford & Sons, la data di Milano fa parte del Delta Tour, che prende il nome dall' ultimo disco in studio uscito lo scorso novembre.

