Taylor Swift si esibirà agli MTV VMA 2019

No, non possiamo stare calmi

Abbiamo l'onore di rivelarti la prima perfomer annunciata agli MTV VMA 2019: è lei, l'unica e sola Taylor Swift!

Tre giorno dopo aver pubblicato il nuovo album "Lover" (che uscirà il 23 agosto), Tay Tay salirà sul palco degli MTV Video Music Awards e possiamo già scommettere sul fatto che la sua esibizione sarà indimenticabile

La cantante è anche una degli artisti più nominati, con le ben 10 candidature che i singoli "ME!" e "You Need to Calm Down" hanno agguantato. Ariana Grande è l'unica ad aver raggiunto il suo stesso numero di nomination.

You’ll never find another like @taylorswift13….🦋



AND SHE’S PERFORMING LIVE AT THE #VMAs 💗 BE PART OF THE MOMENT. AUGUST 26 on @MTV pic.twitter.com/3JcsjG7ejw — Video Music Awards (@vmas) August 7, 2019

Segna l'appuntamento con gli MTV VMA 2019 e con Taylor Swift: lo show si terrà nella notte tra il 26 agosto e il 27 agosto per la prima volta in New Jersey e sarà condotto dal simpaticissimo Sebastian Maniscalco.

Tanti altri performer si uniranno a Tay Tay: resta sintonizzato per i prossimi annunci sugli ospiti famosi e sulle esibizioni e intanto vota a più non posso i tuoi artisti preferiti!

Ti basta collegarti a mtv.com/vma per esprimere le tue preferenze e far vincere i tuoi cantanti del cuore.

ph: getty images