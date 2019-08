Rihanna ha scritto un messaggio in privato a Lizzo dopo aver visto la sua performance agli MTV VMA 2019

L'ha adorata

Lizzo ha infuocato il palco degli MTV VMA 2019 con la sua strabiliante performance. Come dici, vuoi rivederla? Ma certo! Clicca play qui sotto e sarai accontentato.

Ora che ti sei rinfrescato la memoria, capirai in pieno l'entusiasmo di Rihanna che, dopo aver visto l'esibizione della collega, non ha potuto fare a meno di inviarle un messaggio in privato su Instagram, per congratularsi... a suo modo!

A rivelarlo è stata proprio Lizzo ai microfoni di Entertainment Tonight. La frase originale scritta da Riri alla cantante di "Juice" è 'f***ed the stage like it was her side b****", che tradotta in italiano con dei toni un po' meno accesi suona tipo "ha fatto l'amore con il palco come fosse la sua amante".

Dopo questo complimento in pieno stile Rihanna, c'è chi sogna una collaborazione con Lizzo. Magari nel suo nuovo album in uscita (si spera) entro il 2019. Sarebbe un sogno!

ph: getty images