MTV VMA 2020: riguarda qui 7 migliori momenti della serata di premiazione

Le esibizioni epiche, i premi prestigiosi, i toccanti discorsi di ringraziamento, i look stellari: gli MTV VMA 2020 sono stati tutto questo e molto altro ancora!

Un'edizione particolare per l'evento musicale più importante dell'anno, che si è trasformato per adattarsi a questo inedito 2020. E così ci sono stati nuovi modi per assistere alla consegna dei Moon Person e alle performance, con il pubblico in diretta virtuale o con postazioni drive-in pensate per rispettare le distanze sociali.

Ecco alcuni dei migliori momenti degli MTV VMA 2020:

Keke Palmer apre lo show

Keke Palmer, la conduttrice dei #VMAs 2020, ha dato il via all'evento con un video-tributo dedicato a Chadwick Boseman, l’attore di Black Panther purtroppo scomparso lo scorso 28 agosto dopo una battaglia contro il cancro.

Poi una riflessione su come possiamo fare parte del cambiamento, alzandoci contro ogni ingiustizia razziale e sostenendo il movimento Black Lives Matter.

Lady Gaga fa incetta di Moon Person

Lady Gaga è stata la vincitrice indiscussa degli MTV VMA 2020: su nove nomination, ha portato a casa cinque tra i Moon Person più ambiti, tra cui Artist of The Year, Song of The Year e Best Collaboration.

È stata anche la primissima artista a ricevere il TriCon Award, per il suo essere multitasking in diversi settori: la musica, la moda, l'impegno sociale. Ritirando il premio, ci ha regalato un pensiero profondo: "Questo è stato un anno difficile per tutti, ma ciò che vedo è che nel mondo il coraggio trionfa. Spero che le persone a casa, quelle con grandi sogni, mi vedano qui e capiscano quanto io sia grata per tutto questo successo. E voglio che sappiate che anche voi potete raggiungere obiettivi immensi. Anche se adesso siamo separati, e la cultura sembra meno viva, so che un Rinascimento sta arrivando".

"Chromatica" e "Rain on Me" con Ariana Grande

Creativa e indomabile la performance di Gaga, che per a prima volta ha dato vita al mondo di "Chromatica". Un medley di ben nove minuti e vorticanti cambi di look, ma con un punto fermo per mandare un importante messaggio: la mascherina!

Mother Monster ci ha fatto scatenare con "911" e poi ecco la hit che tutti aspettavamo: "Rain On Me"! Lady Gaga e Ariana Grande hanno ricreato alla perfezione la coreografia del video e nonostante i salti ci hanno regalato delle performance vocali impressionanti.

Poi Lady Gaga ci ha incantato con "Stupid Love" in una versione intima, seduta davanti a un pianoforte a forma di cervello.

The Weeknd sui tetti di New York

The Weeknd non è mai uscito dal suo personaggio del video di "Blinding Lights". Con le ferite fatte ad arte, si è esibito sullo sfondo di una scenografia pazzesca: quella della Grande Mela, illuminata dai fuochi d'artificio!

Sul tetto di un grattacielo, ha cantato il singolo che gli è valso il prestigioso Video of The Year. Durante il suo discorso di ringraziamento, ha sensibilizzato sul tema della giustizia razziale, chiedendo "Giustizia per Jacob Blake e giustizia per Breonna Taylor".

La prima performance dei BTS agli MTV VMA

"Sarà esplosiva. Tipo... boom": così i BTS ci avevano anticipato cosa aspettarci dalla loro prima performance agli MTV VMA ed era la pura verità!

Ci hanno regalato un'esibizione wow sul loro singolo in inglese, "Dynamite".

I Bangtan Boys si sono portati a casa anche quattro premi: Best Pop, Best Group, Best Choreography e Best K-Pop.

Miley Cyrus vola con "Midnight Sky"

Incredibile sul red carpet, leggendaria sul palco: Miley Cyrus ha fatto debuttare live il nuovo singolo "Midnight Sky" e per un attimo è stato un tuffo nel passato.

Sì, perché durante la performance la cantante è salita a cavalcioni su una stroboscobica: un riferimento al suo iconico video del 2013 "Wrecking Ball"!

Miley ha vinto in due categorie: Best Art Direction e Best Editing con "Mother’s Daughter".

Al drive-in con Maluma

In tempi di distanze sociali, le performance si reinventano e così Maluma ha cantato in un moderno drive-in, con i fan ad applaudirlo dalle loro automobili.

L'artista colombiano ha portato tutte le vibrazioni estive della sua "Hawái": a cominciare dal suo completo giallo sole per finire con le palme viola glitterato sullo sfondo. Ciliegina sulla torta? I fuochi d'artificio che hanno illuminato l'East River di New York.

Durante la serata, Maluma è stato eletto Best Latin.

