MTV VMA 2019, i posti delle star ti svelano chi ci sarà e chi sarà seduto vicino a chi

Taylor Swift, Cardi B, Shawn Mendes e Camila Cabello...

Gli MTV VMA 2019 vanno in onda nella notte tra il 26 e il 27 agosto dalla 1:00 con il pre-show (sintonizzati su MTV, Sky 130, e in streaming su NOW TV) e al Prudential Center in New Jersey fervono i preparativi.

Sono stati già assegnati i posti delle star che parteciperanno all'evento e puoi dare un'occhiata per scoprire chi ci sarà e chi sarà seduto vicino a chi.

Noi ci stiamo preparando ai #VMAs ✨ (P.S. Ma vogliamo parlare di Camila Cabello e Shawn Mendes che saranno seduti vicini durante lo show? 💞 ) pic.twitter.com/2nEXhc83Kj — MTV Italia (@mtvitalia) August 23, 2019

Sono stati inseparabili per tutta l'estate e non potevamo certo dividerli: Camila Cabello e Shawn Mendes saranno seduti vicini e durante la serata si esibiranno per la prima volta dal vivo con il featuring "Señorita".

Embed from Getty Images

Dietro di loro si vede Missy Elliott, che ritirerà il prestigioso Video Vanguard Award. E poi si scorgono Dj Khaled, Bebe Rexha e Lizzo.

Dall'altra parte, ecco Taylor Swift che aprirà la serata cantando gli ultimi singoli del disco "Lover". Di fianco a lei un'altra queen: Cardi B!

Embed from Getty Images

Direttamente dalle passerelle più famose, dietro a Tay Tay e a Cardi, saranno sedute Gigi e Bella Hadid. E chissà se Gigi porterà la nuova fiamma Tyler Cameron come +1.

Di fianco alle top model, ci sarà Lil Nas X, un altro dei performer degli MTV VMA 2019, così come J Balvin e Normani.

Embed from Getty Images

E ancora Hailee Steinfeld, Billy Ray Cyrus, Halsey e tantissimi altri!

Gli MTV VMA 2019 vanno in onda nella notte tra il 26 e il 27 agosto: sintonizzati su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV dalla 1:00 per il pre-show!

La replica sottotitolata in italiano va in onda martedì 27 agosto alle 21:10 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

ph: getty images