MTV VMA 2019: Missy Elliott riceverà il leggendario Video Vanguard Award

E ci regalerà una super esibizione dal vivo

Preparati a celebrare un mito del rap: Missy Elliott riceverà il Video Vanguard Award agli MTV VMA 2019, che testimonia la sua capacità di plasmare la cultura e applaude i suoi video sempre un passo avanti rispetto al momento presente.

"Misdemeanor" in persona salirà sul palco per ritirare il premio, durante la serata che si terrà nella notte tra il 26 agosto e il 27 agosto per la prima volta in New Jersey e sarà condotta dal simpaticissimo Sebastian Maniscalco.

Missy Elliott entra così nel prestigioso club degli artisti che sono stati insigniti del Video Vanguard Award, in cui ci sono già icone come Beyoncé, Janet Jackson, Madonna e Jennifer Lopez.

Il premio è uno dei più prestigiosi degli MTV Video Music Awards ed è pensato per onorare le carriere più notevoli. Per la 48enne, ciò significa festeggiare gli ultimi 20 anni passati a ridefinire il concetto di video musicali.

A cominciare dal suo primissimo, "The Rain (Supa Dupa Fly)" del 1997 in cui era riuscita a rendere un sacchetto della spazzatura gonfiato qualcosa di chic, la cantante, rapper e producer è sempre stata l'audacia in persona quando si tratta di look, coreografie e effetti speciali sullo schermo. Non ci dimentichiamo del futuristico "She's A Bitch", del funky "Gossip Folks" e dell'epico "Work for It".

La star ha una storia di trionfi alle spalle agli MTV VMA: ha vinto 7 Moon Person, compreso Video of the Year nel 2003 per "Work It" e Best Hip-Hop Video nel 2005 per "Lose Control".

Si è già esibita su questo palco tre volte e quest'anno ci regalerà un'altra incredibile esibizione live per festeggiare il suo Video Vanguard Award!

Aspettando gli MTV VMA 2019, vota a più non posso i tuoi artisti preferiti candidati: ti basta collegarti a mtv.com/vma per esprimere le tue preferenze e far vincere i tuoi cantanti del cuore (hai tempo fino al 15 agosto).

