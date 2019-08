MTV VMA 2019: dove vederli in diretta o in replica tv e streaming

Tutti gli appuntamenti con gli MTV Video Music Awards

Quest'anno gli MTV VMA 2019 si prospettano come una delle edizioni più straordinarie di sempre. Vuoi qualche indizio?

Taylor Swift aprirà la serata cantando gli ultimi singoli del disco "Lover", Missy Elliott ritirerà il prestigioso Vanguard Award ripercorrendo il meglio della sua carriera e la coppia dell'estate - Camila Cabello e Shawn Mendes - si esibirà per la prima volta dal vivo con il featuring "Señorita".

I Jonas Brothers faranno una performance da una location molto speciale: Jersey Shore! E Marc Jacobs riceverà il primo Fashion Trailblazer Award di sempre.

E appunto ci sono loro, i veri protagonisti della serata: i premi! Taylor Swift non solo alzerà il sipario ma è anche una degli artisti più nominati, con le ben 10 candidature che i singoli "ME!" e "You Need to Calm Down" hanno agguantato.

Ariana Grande è l'unica ad aver raggiunto il suo stesso numero di nomination e Billie Eilish segue a ruota con nove candidature.



Insomma, gli MTV VMA 2019 sono davvero imperdibili! Ecco tutti i modi in cui li puoi vedere:

In diretta tv e streaming:

- Gli MTV VMA 2019 vanno in onda nella notte tra il 26 e il 27 agosto: sintonizzati su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui) dalla 1:00 per il pre-show e dalle 2:00 con il main show.

In replica sottotitolata in italiano, tv e streaming:

- Martedì 27 agosto alle 21:10 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV

- Mercoledì 28 agosto alle 12:25 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV

- Giovedì 29 agosto alle 23:40 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV

- Venerdì 30 agosto alla 01:05 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV

- Sabato 31 agosto alle 17:00 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV

- Domenica 1 settembre alle 10:35 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV

Ti ricordiamo che gli MTV VMA 2019, si terranno per la prima volta al Prudential Center in New Jersey e saranno condotti dal simpaticissimo Sebastian Maniscalco.