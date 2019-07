MTV Summer Hits: vota le canzoni dell’estate 2019 sulle nostre Instagram stories

La sfida è tornata anche quest'anno

Dopo aver eletto Shakira con la sua "Waka Waka" è la regina dei tormentoni estivi del passato con Best Summer Song Ever, ora è tempo di guarda al presente! Torna anche quest'anno MTV Summer Hits, la super sfida estiva che vedrà scontrarsi i 20 tormentoni 2019.

Da oggi 23 luglio, per tutti i martedì sulle nostre Instagram stories troverai ad aspettarti le slide con i cantanti che in questo periodo ci fanno compagnia con le loro canzoni. Potrai dire la tua tramite lo strumento sondaggio: pollice su o pollice giù? Il risultato delle votazioni determinerà la classifica, in costante cambiamento, che puoi tenere sempre sottocchio qui.

"Dove e quando" di Benji & Fede o "I Don't Care" di Ed Sheeran ft. Justin Bieber? "Playa" di Baby K o "Don't Call Me Up" di Mabel? Cosa aspetti, corri a votare sulle Instagram stories di MTV Italia!

ph: uffici stampa