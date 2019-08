MTV Summer Hits ti aspetta sulle nostre Instagram Stories: vota le canzoni dell’estate!

Le sfide sono entrate nel vivo

L'estate 2019 ha superato il giro di boa e la nostra MTV Summer Hits è più agguerrita che mai. Come tutti i martedì, da luglio a questa parte, sulle nostre Instagram stories ti aspettano i 20 tormentoni estivi più in voga in questa stagione, pronti a contendersi lo scettro di canzone della bella stagione.

Come fare a votare le tue preferite è molto semplice: ti basterà esprimere le tue preferenze tramite lo strumento sondaggio, pollice su o pollice giù?

Il risultato delle votazioni determinerà la classifica, in costante cambiamento, che puoi tenere sempre sottocchio qui. Al momento è in testa "Calipso" di Charlie Charles con Dardust ft. Sfera Ebbasta, Mahmood e Fabri Fibra, ma tutto può ancora cambiare!

Scalda le dita e spargi la voce tra i tuoi amici, una nuova sfida di MTV Summer Hits ti aspetta sulle Instagram stories di MTV Italia!

ph: uffici stampa