MTV Summer Hits: continua a votare sulle nostre Instagram Stories le canzoni dell’estate

Le sfide sono agli sgoccioli

Il ritorno in città e le prime giornate uggiose ti hanno fatto venire la malinconia post vacanze? Non temere, l'estate non è finita fino a quando c'è MTV Summer Hits, la super sfida che decreterà il tormentone 2019!

Sulle nostre Instagram stories ti aspettano ancora le 20 hit più in voga in questa stagione, pronte a contendersi lo scettro di canzone regina dell'estate 2019. Come fare a votare le tue preferite è molto semplice: ti basterà esprimere le tue preferenze tramite lo strumento sondaggio, pollice su o pollice giù?

Il risultato delle votazioni determina la classifica, in costante cambiamento, che puoi tenere sempre sottocchio qui. Al momento resta ancora in testa "Calipso" di Charlie Charles con Dardust ft. Sfera Ebbasta, Mahmood e Fabri Fibra, ma il risultato può ancora cambiare.

Scalda le dita e spargi la voce tra i tuoi amici, una nuova sfida di MTV Summer Hits ti aspetta sulle Instagram stories di MTV Italia!

ph: getty images + press