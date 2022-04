MTV Snowball Cervinia: tutto pronto per la prima edizione dell’evento con Benny Benassi, Merk & Kremon e Nava special guest

Ci vediamo sabato 30 aprile!

Il countdown per la prima edizione di MTV Snowball Cervinia è ufficialmente iniziato! Il super concerto organizzato da Cervino S.p.a., con la collaborazione musicale di noi di MTV, si terrà sabato 30 aprile e avrà come ospiti i dj e producer conosciuti in tutto il mondo Benny Benassi e Merk & Kremon, e Nava, cantautrice emergente della scena musicale italiana selezionata tramite MTV New Generation.

MTV Snowball Cervinia prenderà il via alle 13.00 di sabato 30 aprile per un totale di 4 ore di musica no stop! L'evento - presentato da Fabiola e Dario Spada, speaker di Radio 105, partner dello show - si terrà lungo le piste all’ombra del Cervino, nell'incredibile scenario di Plan Maison, a 2.555 metri di quota, in un luogo da sogno circondato da monti innevati e cielo cristallino.

Sarà l'occasione anche di celebrare i super risultati della stagione invernale di Cervino Ski Paradise, uno dei più grandi comprensori internazionali con ben 360 km di piste.

Per tutte le informazioni utili su MTV Snowball Cervinia collegati a Cervinia.it. Ci vediamo sottopalco!

ph: ufficio stampa