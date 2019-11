MTV EMA 2019: Mahmood è il vincitore del Best Italian Act

In nomination con lui c'erano Coez, Elodie, Elettra Lamborghini e Salmo

Hai votato come se non ci fosse un domani e ora, finito il conteggio delle preferenze, siamo pronti ad annunciarti il vincitore del Best Italian Act agli MTV EMA 2019 che vanno in onda stasera: è Mahmood!

Dopo il trionfo al Festival di Sanremo e il secondo posto all'Eurofestival, ecco un altro fantastico riconoscimento per il cantante che è quindi ufficialmente il king della categoria interamente dedicata al nostro Paese agli MTV Europe Music Awards di quest'anno.

In nomination con l'artista di "Soldi" e "Barrio", c'erano Coez, Elodie, Elettra Lamborghini e Salmo. Mahmood ha sbaragliato la concorrenza ed entra così a fare parte dell'illustre club dei vincitori del Best Italian Act che negli anni ha visto incoronati, tra gli altri, Tiziano Ferro, Marco Mengoni, Benji & Fede, Elisa.

Ti ricordiamo gli MTV EMA 2019 sono STASERA! Prepara i pop-corn, chiama gli amici perché abbiamo in serbo una serata stellare!

Gli MTV Europe Music Awards 2019 condotti da Becky G vanno in onda in diretta dal FIBES Centro Fiere e Congressi di Siviglia stasera, domenica 3 novembre su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui): si parte dalle ore 20:00 con il red carpet e alle 21:00 inizia la premiazione.

La line-up di artisti che si esibiscono è incredibile: Dua Lipa, Niall Horan, i NCT 127, Halsey, Rosalía, Ava Max, Mabel, i Green Day. Wow!

E scoprirai tutti i vincitori: tra i più nominati ci sono Ariana Grande, Billie Eilish, Shawn Mendes, Lil Nas X, Taylor Swift e Camila Cabello.

ph: Courtesy of MTV International