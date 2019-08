MTV EMA 2019: con Wacko’s puoi volare a Siviglia per assistere dal vivo all’evento

Una vacanza davvero indimenticabile

Siamo sicuri che non ti perdi mai gli MTV EMA: dal tuo divano ogni anno ti sintonizzi sull'evento a cui partecipano tantissimi dei tuoi artisti preferiti, che salgono sul palco per ritirare i premi o per esibirsi con i loro ultimi singoli.

Ma ti immagini se, per l'edizione 2019, volassi a Siviglia per applaudire dal vivo i tuoi cantanti del cuore?

Sì, la città che ospiterà gli MTV Europe Music Awards 2019 sarà proprio la stupenda capitale dell'Andalusia e andarci non è solo un sogno: grazie a Wacko's potresti vincere una super vacanza a Siviglia, che comprende anche un mitico invito agli MTV EMA 2019, con tanto di pacchetto VIP e di ingresso all'after show!

Partecipare al concorso non è mai stato così semplice e gustoso: fino al 14 ottobre, ti basterà acquistare uno degli snack Wacko's selezionati, collegarti al sito wackos.it, registrarti e inserire il codice che trovi all'interno del prodotto.

In palio ci sono 4 viaggi a Siviglia con volo, pernottamento e invito agli MTV EMA 2019.

E non è finita qui, perché con Wacko's potresti vincere anche le t-shirt targate MTV. Per leggere il regolamento completo, scoprire quali snack aderiscono all'iniziativa e conoscere tutti i dettagli sui premi puoi consultare il sito wackos.it e l'account Instagram di Wacko's.

Gli MTV Europe Music Awards si terranno domenica 3 novembre 2019 a Siviglia: la caliente città spagnola ti aspetta!