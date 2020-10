Le Little Mix presentano gli MTV EMA 2020!

Jade, Jesy, Leigh-Anne e Perrie ci regaleranno anche un'esibizione!

Tieniti forte perché a condurre gli MTV EMA 2020 ci penseranno quattro ragazze eccezionali: le Little Mix!

Sì, è tutto vero e c'è anche di più: oltre a presentare lo show, Jade Thirlwall, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock e Perrie Edwards ci regaleranno una super esibizione dal loro nuovo disco "Confetti".

Segna subito la data per non perderti questa leggendaria edizione degli MTV European Music Awards: gli EMAs 2020 si tengono domenica 8 novembre e vanno in onda in Italia su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (guardalo scoprendo l'offerta di NOW TV).

"Che grandissimo onore! Presentare gli MTV EMA è davvero un sogno, è un evento incredibile - hanno detto entusiaste le Little Mix annunciando il loro ruolo da conduttrici - Siamo delle grandissime fan dello show, adoriamo guardare le performance e scoprire i vincitori".

Hanno dato anche un'anticipazione sulla performance: "Quest’anno avremo anche la possibilità di mostrare a tutti i fan il nostro nuovo singolo 'Sweet Melody', questa sarà la nostra seconda performance agli MTV EMA. Lo show non si ferma, e noi non vediamo l’ora!".

Non solo presentatrici e performer, le Little Mix sono anche in nomination in ben quattro categorie, tra cui Best Pop, insieme ai BTS, Dua Lipa, Harry Styles, Justin Bieber, Katy Perry e Lady Gaga, e Best Group insieme ai 5 Seconds of Summer, BLACKPINK, BTS, Chloe x Halle e CNCO. (Puoi leggere la lista completa delle nomination qui).

Ricordati di votare i tuoi artisti preferiti: hai tempo fino alle ore 11:59 del 2 novembre collegandoti a mtvema.com.

Ovviamente non mancheranno tante altre esibizioni oltre a quella di Jade, Jesy, Leigh-Anne e Perrie, come quelle di Sam Smith, Maluma, Doja Cat, YUNGBLUD e Zara Larsson!

Gli MTV EMA quest'anno vengono girati in diversi luoghi in giro per il mondo, si tengono domenica 8 novembre e vanno in onda in Italia su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (guardalo scoprendo l'offerta di NOW TV).

Intanto puoi rivedere la mitica performance delle Little Mix agli EMAs 2018, con la special guest Nicki Minaj:



