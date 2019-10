Agli MTV EMA 2019 si esibirà anche una famosa band k-pop: ecco di chi si tratta

Tutto quello che devi sapere su di loro

La lista dei performer che si esibiranno sul palco degli MTV EMA 2019 si allunga sempre di più! Gli ultimi artisti confermati sono Dua Lipa e i NCT 127.

Sulla star di "New Rules" saprai già tutto (l'1 novembre uscirà il suo nuovo singolo "Don't Start Now"), mentre se vuoi conoscere qualche curiosità sui NCT 127 non devi far altro che continuare a leggere questa news!

Si tratta di un sottogruppo - per l'esattezza la seconda unità - della formazione sudcoreana NTC, nata nel 2016 a Seul. Il nome della band è l'acronimo di Neo Culture Technology, al quale è stata aggiunta la cifra 127, che indica le coordinate longitudinali della città di Seul.

Attualmente i NCT 127 sono formati da: Taeil, Johnny, Taeyong, Yuta, Doyoung, Jaehyun, Winwin, Jungwoo, Mark e Haechan. Fino ad ora anno pubblicato gli album "Regular-Irregular" (2018) per il mercato coreano e "Awaken" (2019) per quello giapponese.

Dua Lipa e gli NCT 127 vanno ad aggiungersi ai performer degli MTV EMA 2019 già annunciati: Halsey, Rosalía, Ava Max, Mabel, Green Day, Becky G, Akon e Niall Horan.

In attesa di vedere lo show in diretta su MTV, canale 130 di Sky domenica 3 novembre, puoi fare il tuo dovere da fan e votare come se non ci fosse un domani gli artisti in nomination.