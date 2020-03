Mr.Rain annuncia l’uscita della canzone inedita “Fiori di Cherbobyl”

In arrivo il 13 marzo

Venerdì 13 marzo sarà pubblicato il nuovo singolo di Mr.Rain intitolato "Fiori di Cherbobyl".

Ecco il significato del brano spiegato dall'artista:

"Ognuno di noi ha dei momenti bui, momenti che sembrano non finire più, giorni in cui sei paralizzato mentre ti senti cadere il mondo addosso. Questa canzone parla di una rinascita dopo questi momenti, non può piovere per sempre, alla fine arriverà il giorno in cui le cose andranno meglio e sarà il giorno in cui riuscirai a lasciarti alle spalle il passato."

Mr.Rain, classe 1991, si appassiona alla musica ascoltando i pezzi di Eminem e della scena hip hop italiana e internazionale di quel periodo. Nel 2009 inizia a scrivere le sue prime canzoni, usando il nome d'arte di Mr.Rain e nel 2011 produce e pubblica il suo primo mixtape "Time 2 Eat", seguito nel 2015 dal suo primo album ufficiale "Memories".

Tra le collaborazioni più amate realizzate da Mr. Rain c'è senza dubbio "Un domani", singolo di Annalisa pubblicato nel 2018 che puoi riascoltare qui sotto.

ph: ufficio stampa