I Monsta X hanno annunciato le date del tour Europeo, ma niente Italia

Ecco dove saranno i concerti

Il k-pop sta conquistando sempre di più il mondo, Europa compresa. Dopo BTS e Blackpink, un'altra famosa band di questo genere musicale ha annunciato un tour nel Vecchio Continente.

Si tratta dei Monsta X, che in estate saranno in concerto a Madrid, Amsterdam, Parigi, Berlino e Londra. Purtroppo la tournée non farà tappa in Italia, ma se sei disposto a prendere un biglietto aereo e fare una vacanzina in qualche capitale, qui sotto trovi le date degli show dei Monsta X.

Sabato 29 giugno 2019 – Madrid @ Palacio Vistalegre

Mercoledì 3 luglio 2019 – Amsterdam @ AFAS Live

Sabato 6 luglio 2019 – Parigi @ La Seine Musicale

Martedì 9 luglio 2019 – Londra @ SSE Arena Wembley

Sabato 13 luglio 2019 – Berlino @ Mercedes Benz Arena

I biglietti per i concerti saranno disponibili da venerdì 10 maggio.

I Monsta X sono una boy band sudcoreana nata a Seul nel 2015 tramite lo show di sopravvivenza "No.Mercy". Il gruppo è formato da 7 elementi: Shownu (leader, ballerino e voce principale), Wonho (voce e visual), Lee Min-hyuk (voce e visual), Yoo Ki-hyun (voce principale), Chae Hyung-won (voce, visual e ballerino principale),

Joohoney (rapper principale) e I.M (rapper e maknae).

I Monsta X hanno all'attivo 4 album in studio, l'ultimo "Take.2 We Are Here" risale allo scorso febbraio.

ph: getty images