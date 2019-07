I Modà hanno annunciato nuovi concerti in programma nel 2020

Ecco dove e quando

Dopo le prime date in programma a dicembre, i Modà torneranno a esibirsi nei principali palazzetti d'Italia a marzo 2020. Kekko Silvestre e compagni hanno appena annunciato nuovi show, i cui biglietti saranno disponibili da venerdì 26 luglio alle ore 16.00 su Ticketone.it e nei punti vendita dal 2 agosto alle ore 16.00.

Di seguito puoi consultare il calendario concerti aggiornato:

2 dicembre - Unipol Arena di Bologna

4 dicembre - Mediolanum Forum di Assago (Milano)

7 dicembre - Brixia Forum di Brescia

8 dicembre - Pala Alpitour di Torino

11 dicembre - Mandela Forum di Firenze

14 dicembre - Palazzo dello Sport di Roma

6 marzo - Pal’Art Hotel di Acireale (CT) NUOVA DATA

10 marzo - PalaSele di Eboli (SA) NUOVA DATA

14 marzo - PalaFlorio di Bari NUOVA DATA

20 marzo - Palazzo dello Sport di Roma NUOVA DATA

28 marzo - Mediolanum Forum di Assago (MI) NUOVA DATA

La nuova era musicale dei Modà è ufficialmente iniziata il 21 giugno, con l'uscita del singolo inedito "Quel sorriso in volto", che anticipa il loro prossimo album in arrivo il 4 ottobre. Stay tuned per saperne di più!

ph: ufficio stampa Parole e dintorni, credito Double Vision