I Modà annunciano l’uscita di “Buona fortuna – parte seconda”: ecco la tracklist del disco

Ancora poco e sarà tuo

A circa 5 mesi di distanza dalla prima parte del progetto, i Modà sono pronti a pubblicare "Buona fortuna - parte seconda", disco che va a completare quello rilasciato a novembre 2021.

"Buona fortuna - parte seconda" sarà disponibile da venerdì 22 aprile e sarà formato da 6 canzoni, compreso il singolo "In tutto l'universo", uscito a febbraio.

Questa la tracklist dell'album:

1. Non ti somiglio

2. In tutto l’universo

3. Amore scolastico

4. Oh Oh Oh

5. Tirami l’amore in faccia

6. Pensando a te

"In tutto l'universo" è accompagnato da un video ufficiale che racconta la storia d'amore tra Kekko e sua moglie. Un modo per festeggiare il sentimento più importante di tutti e condividere con il pubblico i momenti più belli della loro relazione lunga oltre 20 anni.

Per rivederlo non devi fare altro che cliccare play qui sotto.

I Modà torneranno finalmente in tour da maggio 2022, quando si esibiranno nei principali palazzetti italiani. Apri l'agenda e segnati gli appuntamenti in programma!

02 maggio, Mediolanum Forum di Assago, Milano

(recupero del 1 ottobre 2021, del 28 marzo e del 18 dicembre 2020)

03 maggio, Mediolanum Forum di Assago, Milano

(recupero del 2 ottobre 2021, del 29 marzo e del 19 dicembre 2020)

09 maggio, Arena di Verona, Verona

(recupero del 2 maggio 2020 e del 26 settembre 2021)

13 maggio, Palacatania di Catania

(recupero dell’8 ottobre 2021, recupero del 6 marzo e del 2 ottobre 2020)

14 maggio, Palacatania di Catania

(recupero del 9 ottobre 2021, del 7 marzo e del 3 ottobre 2020)

17 maggio, Palasport di Reggio Calabria

(recupero del 12 ottobre 2021, del 17 marzo e del 6 ottobre 2020)

20 maggio, Palaflorio di Bari

(recupero del 15 ottobre 2021, del 13 marzo e del 9 ottobre 2020)

21 maggio, Palaflorio di Bari

(recupero del 16 ottobre 2021, del 14 marzo e del 10 ottobre 2020)

26 maggio, Palazzo dello Sport di Roma

(recupero 19 ottobre 2021, del 20 marzo e del 12 dicembre 2020)

28 maggio, Pala Sele di Eboli (SA)

(recupero del 5 ottobre 2021, del 10 marzo e del 13 ottobre 2020)

ph immagine di copertina: ufficio stampa, credito Double Vision