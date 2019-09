Miley Cyrus: nel video di “Slide Away” i fan hanno trovato dei riferimenti a quello di “We Can’t Stop”

"Once a upon a time it was paradise, once a upon a time i was paralyzed"

Dopo averci dato un'anticipazione qualche giorno fa, la sera di venerdì 6 settembre Miley Cyrus ha pubblicato il video ufficiale di "Slide Away", il suo ultimo singolo.

La clip è girata in una villa dove è in corso una festa: Miley si aggira tra gli invitati molto seria e pensierosa, troppo concentrata su se stessa per partecipare al party.

A moltissimi fan il video di "Slide Away" è sembrata una versione aggiornata e matura di quello di "We Can't Stop", singolo contenuto nel disco di Miley "Bangerz", uscito nel 2013. Sei anni dopo Miley appare più cresciuta che mai.

No whiskey or pill fills the pain of a broken heart ... But it’s time to let it go. #SlideAwayVideo pic.twitter.com/sxx42PdDyl — Miley Cyrus Charts (@CyrusOnChart) September 6, 2019

“I’m not who I used to be...” #SlideAwayVideo pic.twitter.com/No8ovZ0Hdz — Miley Cyrus Noticias (@NoticiasSmilers) September 6, 2019

2013 / 2019 - some things never change #SlideAwayVideo brought us a concept that connects We Can't Stop to Slide Away pic.twitter.com/wYb25IODja — Eva de La Muerte {NFR}🏳️‍🌈☭ (@evaforIife) September 6, 2019

#SlideAwayVideo mv is sad version of we can't stop pic.twitter.com/yh2Kwj1iDj — niki (@taesdarlin) September 6, 2019

the music video for slide away is like the aftermath of we can't stop. the party is over. anyone left is strung out somewhere in the house. miley is like a fly on the wall. she feels out of place bc she's knows she's grown past that phase of her life. #slideawayvideo pic.twitter.com/pYwtUzCOMT — ⋆ (@mileychrist) September 6, 2019

Nel caso volessi rivedere il video di "Can't Stop" e provare a trovare altri rimandi, non devi far altro che cliccare play qui sotto.

Ora come allora, Miley si trova ad affrontare la rottura con Liam Hemsworth, con il quale ha vissuto una storia d'amore lunga 10 anni. "Silde Away" è ricca di riferimenti alla fine della loro relazione. Nel testo si parla anche della casa della (ex) coppia a Malibu, dove si erano innamorati di nuovo quasi 3 anni fa. Abitazione poi andata distrutta negli incendi in California. Per leggere tutti i rimandi a Liam in "Slide Away", clicca qui.

ph: getty images