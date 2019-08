Miley Cyrus: tutti i possibili riferimenti a Liam Hemsworth nella nuova canzone “Slide Away”

Prendere appunti

La fine della decennale relazione tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth è stata una delle notizie di questa estate che più ci ha spezzato il cuore. Cuore che riceverà un altro duro colpo dopo aver letto il testo di "Slide Away", singolo inedito pubblicato dalla cantante qualche giorno dopo aver reso ufficiale la separazione.

Nella canzone è impossibile non trovare dei riferimenti a Liam e alla loro storia d'amore. Come quando Miley canta "Once upon a time, it was paradise Once upon a time, I was paralyzed" ("Una volta era il paradiso, una volta ero paralizzata"). E ancora "Once upon a time, it was made for us Woke up one day, it had turned to dust" ("C'era un tempo fatto per noi, mi sono svegliata un giorno e si era trasformato in polvere").

Nel testo si parla anche della casa di Miley e Liam a Malibu, dove si erano innamorati di nuovo quasi 3 anni fa. Abitazione poi andata distrutta negli incendi in California. "I want my house in the hills Don’t want the whiskey and pills", Whiskey e pillole ripresi anche nella copertina del singolo.

Tra i probabili riferimenti all'amore con Liam che più hanno colpito i fan c'è sicuramente questo: "Move on, we're not 17, I'm not who I used to be, You say that everything changed, You're right, we're grown now" ("Andiamo, non abbiamo più 17 anni, non sono più quella di una volta, mi hai detto che tutto cambia, hai ragione, siamo cresciuti, adesso"). A giugno, i Miam avevano festeggiato dieci anni di amore - galeotto era stato il film "The Last Song" del 2009 - ma durante questo decennio si erano lasciati e ripresi più volte.

Molto probabilmente "Slide Away" farà parte della trilogia di EP intitolata "She Is Miley Cyrus", formata da i capitoli "She Is Coming", "She Is Here" e "She Is Everything".

ph: getty images