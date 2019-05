Momento polemichella?

Miley Cyrus ha presentato per la prima volta 3 canzoni inedite durante la sua performance a un evento di BBC Radio 1, andato in scena sabato 25 maggio in Inghilterra. Tutto quello che fa Miley non passa mai inosservato e, anche questa volta, così è stato: nel nuovo brano "Cattitude" è presente la strofa sibillina "Ti adoro Nicki, ma io ascolto Cardi".

In molti hanno pensato che la cantante abbia detto la sua sulla faida tra le due rapper in corso da anni. Altri hanno addirittura citato alcuni screzi tra Miley e Nicki, risalenti al 2015 durante gli MTV Video Music Awards e, a seguito, ad alcune dichiarazioni alla stampa.

A quanto sembra, però, l'intento di Miley non era quello di fare polemica o prendere una presa di posizione. La cantante - forse per smorzare un po' i rumors - ha postato su Twitter altre frasi come "Ti adoro Selena Gomez, ma ascolto Demi Lovato", generando così una serie infinita di meme.

I love you Selena but I listen to Demi.... @selenagomez @ddlovato pic.twitter.com/iihh6TUqKe — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 25 maggio 2019

I love you me but I listen to Ari . pic.twitter.com/duWlcGII9z — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 26 maggio 2019

I love you Miley but I listen to Hannah ... pic.twitter.com/tuJZxh97pu — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 26 maggio 2019

i love you @MileyCyrus but i listen to @BTS_twt pic.twitter.com/ocC0min0ig — kul (رمضان🌙) BY JIN (@busanbub_) 25 maggio 2019

@MileyCyrus I love you Miley but I listen to Liam Hemsworth pic.twitter.com/fUnXtFxZh4 — sabina (@fiftyslater) 25 maggio 2019

@MileyCyrus I LOVE YOU MILEY BUT I LISTEN TO BILLY RAY CYRUS 😭😭 — 𝒂𝒅𝒂𝒎 (@theseIatenights) 25 maggio 2019

A fine maggio Miley pubblicherà altra musica: si tratterà del nuovo album in studio?

ph: getty images