Miley Cyrus non dimentica l'amore per la musica anche quando è sulla via del Met Gala 2019. In auto con il maritino Liam Hemsworth, la pop star ha fatto ascoltare un pezzettino di quello che sembra essere il suo prossimo singolo.

Stando a quanto si dice in giro si intitolerebbe "Bad Karma" e potrebbe essere addirittura in featuring con Shawn Mendes!

Qui sotto trovi l'IG stories postata da Miley con un assaggio della canzone.

.@MileyCyrus shares a snippet of her new song, “Bad Karma” at tonight’s #MetGala. The song is rumored to feature @ShawnMendes.pic.twitter.com/wCVsULhAFf — Pop Crave (@PopCraveNet) 7 maggio 2019

Quel che è certo finora è che Miley e Liam sono state una delle coppie più belle che hanno calcato il red carpet del Met Gala 2019.

