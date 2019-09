Miley Cyrus ha cantato per la prima volta dal vivo “Don’t Call Me Angel”: ecco come è andata

Sul palco di iHeartRadio Festival

Miley Cyrus era tra gli ospiti di iHeartRadio Festival andato in scena a Las Vegas sabato 21 settembre.

Tra le canzoni inserite dalla pop star in scaletta, c'è anche "Don’t Call Me Angel", singolo realizzato insieme ad Ariana Grande e Lana Del Rey per la colonna sonora del nuovo film "Charlie's Angels". Era la prima volta che Miley la cantava dal vivo! Dando un'occhiata alla clip qui sotto puoi farti un'idea di come è andata.

.@MileyCyrus performs "Don’t Call Me Angel" for the first time at the 2019 iHeartRadio Festival. 👼 pic.twitter.com/irR174c3tZ — Music News Facts (@musicnews_facts) September 22, 2019

Durante il week end appena trascorso si è fatto molto parlare di Miley Cyrus anche per questioni di cuore. Sembrerebbe che la love story con Kaitlynn Carter sia già giunta al capolinea. People riferisce che la coppia - diventata pubblica l'11 agosto scorso, quando erano state viste baciarsi appassionatamente in vacanza in Italia - si sarebbe separata dopo poco più di un mese dall'inizio della loro relazione. QUI trovi il recap della loro relazione.

ph: getty images