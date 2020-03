Miley Cyrus ha definito Dua Lipa “principessa del pop”

Miley Cyrus con le sue dirette Instagram "Bright Minded" fa compagnia ai suoi fan durante queste giornate dove restare a casa è l'unica cosa utile da fare per combattere l'emergenza coronavirus. La pop star trasmette da casa sua a Los Angeles e chiacchiera a distanza con i suoi amici famosi, Demi Lovato, Rita Ora e lo stilista Jeremy Scott sono già stati ospiti, tutti #AloneTogether in isolamento responsabile.

In una delle live più recenti, Miley si è collegata con Dua Lipa, che ha definito "principessa del pop". Inoltre ha anche aggiunto di essere ossessionata dalle sue canzoni. Ascolta tu stesso!

.@MileyCyrus calls @DuaLipa “pop princess” and tells her she’s obsessed with her music on her Instagram live show #BrightMinded. pic.twitter.com/8tdDcMD5VU

— Pop Crave (@PopCrave) March 26, 2020